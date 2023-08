Das Auto mit Karlsruher Nummernschild hält abrupt an. Sein Fahrer steigt aus, reckt sich und sieht dann verträumt in das Schwarzwaldtal hinunter. „Die Heimkehr, ein feierliches Gefühl“, sagt er zu seiner Begleiterin.

Die ersten Minuten einer Serie, die über Jahre hinweg die Deutschen wöchentlich vor den Fernseher zieht. Und nicht nur sie: „Die Schwarzwaldklinik“ mausert sich schnell zum Exportschlager.

Rund um den Globus verfolgen Millionen das Schicksal Professor Brinkmanns und seines Ärzteteams. Die Heile-Welt-Geschichten rühren die Menschen, Kritiker sprechen von einer Kitschromanze.

Die Schwarzwaldklinik: Die Seifenoper spielt in Baden

Am 22. Oktober 1985 wird die in Baden spielende Seifenoper erstmals ausgestrahlt. Bis März 1989 sendet das ZDF in mehreren Staffeln insgesamt 70 Folgen.

Ob Klausjürgen Wussow, der den einfühlsamen Chefarzt verkörpert, Sascha Hehn in der Rolle des Frauenhelden Udo oder Gaby Dohm, die die charmante Krankenschwester Christa spielt – jeder kennt damals die Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die Stars der „Schwarzwaldklinik“ sind in aller Munde, ebenso der Schwarzwald. Keine Marketing-Kampagne hat der Region im Südwesten je eine derartige Bekanntheit wie diese TV-Serie beschert.

Bis heute kommen Touristen ins Glottertal, um die Klinik zu sehen. Und auch zu dem alten Bauernhaus, in dem Professor Brinkmann nach seiner Heimkehr wohnt, pilgern Fans der Kultserie noch immer. Wissen Sie, wo es sich befindet? Dann fällt es Ihnen sicherlich leicht, die vierte Frage des BNN-Sommerrätsels zu beantworten.

Die Frage in der vierten Runde des Sommerrätsels

Wo befindet sich das alte Bauernhaus, in dem Professor Brinkmann wohnt, tatsächlich?

A: in unmittelbarer Nähe zur Schwarzwaldklinik, im Glottertal.

B: im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach.

C: in der Nachbarschaft einer Schwarzwälder Brauerei in Grafenhausen-Rothaus.

D: am Rand des bei Touristen beliebten Orts Titisee.

Haben Sie es erraten? Dann tragen Sie die Lösung hier ein – spätestens am Donnerstag, 24. August, um 14 Uhr.

Mitmachen beim Sommerrätsel Das sind die Teilnahmebedingungen für das Sommerrätsel 2023. Sprechen Sie die Lösung unter Telefon (01 37) 8 22 66 58 auf Band (ein Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen) oder geben Sie die Lösung auf unserer Homepage ein: bnn.link/sommerraetsel2023 Oder schicken Sie eine E-Mail an die Adresse: sommerraetsel@bnn.de. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Teilnahme ab 18 Jahren, BNN-Mitarbeiter sind ausgenommen, der Rechtsweg ausgeschlossen. Einsendeschluss der vierten Runde ist am Donnerstag, 24. August 2023, um 14 Uhr.

Die Preise können Sie hier einsehen.

Lösung und Gewinner verraten wir am Freitagabend, 25. August. Das fünfte Rätsel erscheint am Sonntagabend, 27. August.