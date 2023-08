So manche Besucherinnen oder Besucher dürften sich wie bei Klaus Brinkmann fühlen, wenn sie in der Stube des Vogtsbauernhofs stehen. Der Kachelofen ist alt, ebenfalls das Mobiliar.

Und auch diejenigen, die Schloss Staufenberg ansteuern, denken vielleicht an die „Die Schwarzwaldklinik“. Hatte der Professor von seiner Wochenendhütte doch einen ähnlichen Blick auf Weinberge.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BNN-Sommerrätsels 2023 können somit zumindest atmosphärisch den Spuren des TV-Arztes folgen, sollten sie zu den Gewinnern der vierten Runde zählen. Die BNN verlosen exklusive Erlebnisse an den beiden Orten.

Erster Preis beim Sommerrätsel: Besuch des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof

Am Freitag, 22. September, erhalten 20 BNN-Leserinnen und BNN-Lesern ab 14 Uhr Einblick in das einstige Leben im Südwesten. Bei einer Führung durch das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach erfahren sie etwa, wer alles in dem alten Gebäude wohnte, das dem Areal seinen Namen gab.

Im Anschluss darf sich die Gruppe an einer früher alltäglichen Fertigkeit probieren: dem Butterschlagen. Der Mühe folgt eine Schnapsverkostung. Wir verlosen fünfmal vier Tickets für den Gutach-Besuch bei der vierten Runde des BNN-Sommerrätsels 2023.

Auf dem Gelände des Museums befinden sich historische Höfe aus dem Schwarzwald und andere typische Gebäude der Region. Zuletzt kam das Ortenauhaus aus Durbach hinzu.

Zweiter Preis beim Sommerrätsel: Weinprobe auf Schloss Staufenberg

Auf den Genuss von etwas für Baden Typisches kann sich auch freuen, wer den Ausflug zum Schloss Staufenberg gewinnt. Bei dem Besuch steht eine Weinprobe im Programm. Wir verlosen für die Teilnahme einmal zwei Tickets.

Die Gewinnerin oder der Gewinner der vierten Runde des BNN-Sommerrätsels 2023 und die Begleitperson lernen die Festung über dem Durbachtal also von ihrer köstlichen Seite kennen. Das historische Gemäuer gehört den Markgrafen von Baden, der Weinanbau hat eine lange Tradition.

Viel Glück beim Raten und der anschließenden Verlosung.