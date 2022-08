Wer fuhr einst mit dem schicken Wagen? Wer die Antwort auf diese Frage weiß, kann einen Aufenthalt in einem Schwarzwald-Hotel gewinnen. Zudem gibt es weitere attraktive Preise bei dieser Runde des BNN-Sommerrätsels.

„Dorf am Himmel“ nennen die Einwohner den Ort. Denn die Fernsicht in Höchenschwand ist unvergleichlich. Die Gemeinde liegt auf 1.015 Metern am Rand des Südschwarzwalds – auf einem Hochplateau, das nach Süden abfällt. Der Blick reicht weit. Die Alpenkette ist oft zum Greifen nahe.

Mont Blanc, Eiger oder Säntis am Horizont zu sehen – diese Chance hat die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises der fünfte Runde des Sommerrätsels 2022.

Die BNN verlosen einen Aufenthalt im Bio- und Wellnesshotels „Alpenblick“. Gäste des Vier-Sterne-Haus in Höchenschwand genießen an klaren Tagen ein Alpen-Panorama.

Der Hauptpreis: ein Aufenthalt im Schwarzwald-Hotel „Alpenblick“

Das Hotel vereint Tradition und Moderne. Es ist mehr als 100 Jahre alt, verfügt über 37 Zimmer und Suiten im stylischen Schwarzwaldstil und hat sich der Bio-Küche verschrieben. Zu dem Haus gehört ein großer Wellness-Bereich mit Salzwasser-Schwimmbecken, Salzraum und Sauna. Die Gäste können sich massieren lassen und zum Beispiel Ayurveda-Massagen ausprobieren.

Wer den Hauptpreis gewinnt, darf sich auf zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Balkon freuen. Der Gewinn beinhaltet auch die Halbpension.

Die BNN verlosen unter den Einsenderinnen und Einsendern der richtigen Antwort auf unsere Frage zum Thema „Geheimnisvolle Schätze“ zwei weitere Preise.

Der zweite Preis: ein Weinpaket

„Butcher“, also Metzger, heißt eine Weinlinie aus Spanien. Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbergen sich Bioweine der Finca Anfora, die in den Bergen von Almeria auf 750 Meter Höhe Monastrell und Garnacha, aber auch Syrah, Merlot und Cabernet Sauvignon anbaut.

Das Gut wird von zwei Frauen betrieben. Die Dritte im Bunde ist Weinexpertin Natalie Lumpp. Die Baden-Badenerin unterstützt die beiden mit ihrer Expertise. Für die BNN hat sie eine Weinpaket zusammengestellt. Die Gewinnerin oder der Gewinner des zweiten Preises erhält drei verschiedene Rotweine aus der Butcher-Serie.

Der dritte Preis: ein Feinschmecker-Set

Genuss verspricht auch der dritte Preis, ein Feinschmecker-Set der Wörther Feinkost-Manufaktur Salzmischer. Es enthält zwei hochwertige Öle: französisches Traubenkernöl und Olivenöl aus dem italienischen Ligurien.

Hinzu kommt Fleur de Sel, ein Meersalz aus Guérande in der Bretagne. Die Wörther beziehen ihre Produkte von kleinen, ökologisch verantwortlich handelnden Betrieben.

Viel Glück beim Raten und anschließend bei der Verlosung!

Das sind die Teilnahmebedingungen des BNN-Sommerrätsels 2022.

So können Sie teilnehmen:

https://service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen