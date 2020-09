Staatssekretärin Katrin Schütz: Warum Frauen seltener Unternehmen gründen

Bei „klassischen Gründungen“ in den Freien Berufen wie im Handwerk, Handel oder Gaststättenbereich liegt die Quote der weiblichen Selbständigen in Deutschland insgesamt bei circa 40 Prozent. Frauen gründen in den klassischen Bereichen also fast so häufig wie Männer. Dem gegenüber stehen aber die innovativen Start-ups mit neuartigem Geschäftsmodellen, die skalierbar und stark technologisch geprägt sind. Hier sind Frauen in Deutschland leider noch stark unterrepräsentiert. Ihr Anteil lag laut dem Female Founders Monitor 2019 bei nur 15,7 Prozent. Wobei Baden-Württemberg dabei nach Berlin und vor Niedersachsen noch als Gründungshochburg von weiblichen Start-up-Teams gilt.

