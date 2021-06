Start der Fußball-EM: Unterschiedliche Regeln zu Public Viewings in Karlsruhe, Pforzheim oder Rastatt

Sommer, Sonne, Top-Fussball - und dazu noch die Möglichkeit, mit anderen Fans an der frischen Luft ein leckeres Getränk zu genießen: Die an diesem Freitag startende Europameisterschaft spendet allen Sportinteressierten willkommenen Trost, die, in ihre eigenen vier Wände verbannt, lange an den coronabedingten Einschränkungen gelitten haben. Die Infektionszahlen sind für sie genau zur richtigen Zeit gesunken, um den Start des Fußballfestes als ein Gemeinschaftserlebnis zu feiern.

Das ist die gute Nachricht: In Baden-Württemberg ist Public Viewing zur EM grundsätzlich erlaubt. Allerdings nicht im ganz großen Stil, wie bei früheren Meisterschaften. Und leider nicht überall. Zudem hat das Landesgesundheitsministerium einige Regeln festgelegt, die Ausrichter wie Besucher der TV-Übertragungen beachten müssen.

Restaurants, Kneipen und Cafes dürfen EM-Spiele zeigen