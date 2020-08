Vorsitzender des Landeselternbeirats kritisiert Konzept zum Schulstart: „Es ist mir ein Rätsel“

Ja, das liegt an unserem Schulsystem. Sie können ja einer Schule nichts direkt anweisen, etwa im Hinblick auf Homeschooling. Es gibt da den wunderbaren Begriff der pädagogischen Verantwortung, den wir Eltern oft als pädagogische Freiheit interpretieren. Denn so wirkt es nach außen. Jede Lehrkraft ist frei, weitgehend zu machen, was sie will. Homeschooling kann bedeuten, dass man zum Wochenbeginn fünf Seiten Papier verschickt und dazu sporadisch Telefonkontakt mit Schülern hält. Da haben wir dann doch ganz andere Vorstellungen.