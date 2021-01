Lebensbejahende und nahe am Menschen stehende Begleitung ist nicht so leicht zu vermitteln. Wir machen Seelsorge in den Gemeinden, in Altersheimen, in Kliniken, unterstützen durch unsere Kitas. Die Telefonseelsorge wird sehr viel genutzt. Aber diese Dinge sind nicht plakativ in einer Sendung wie „Hart aber fair“ darzustellen. Trauernde Angehörige wollen nicht, dass die Beerdigung gefilmt wird. Das ist nichts, was man an die große Glocke hängen kann.