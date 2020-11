Tastexpertin Toussaint arbeitet in Brustkrebsvorsorge

Wie eine blinde Karlsruherin Tumore aufspürt

Danielle-Joëlle Toussaint ist fast blind. In ihrem Beruf wird ihr Handicap zum entscheidenden Vorteil: Die 61-Jährige arbeitet als Tastexpertin in der Brustkrebsfrüherkennung. Tumoren in der Brust spürt sie bereits ab einer Größe von vier Millimetern.