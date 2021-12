Zweckverband stimmt Hochbahn des Europa-Parks zu

Der zuständige Zweckverband hat keine Einwände bei der neuen Hochbahn des Europa-Parks. So geht es mit dem Millionen-Projekt nun weiter.

Viel Überzeugungsarbeit war am Donnerstagabend nicht mehr nötig: Der „Zweckverband Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim/Rust“ hat der Hochbahn des Europa-Parks in seiner Sitzung zugestimmt. „Es gab eine breite Zustimmung“, berichtet Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare (SPD). In dem Gremium sitzen politische Vertreter der Gemeinden Rust und Ringsheim.

Mit dem Millionen-Projekt Hochbahn möchte der Europa-Park seine Verkehrsinfrastruktur verbessern. Besucher sollen mit der Bahn in vier bis fünf Metern Höhe zwischen der Wasserwelt Rulantica und dem Eingang des Europa-Parks beim Hotel El Andaluz verkehren können.

Der Europa-Park vertieft nun seine technische Planung und die Gemeinde bereitet das Bebauungsplanverfahren vor, das bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. Schon zuvor sollen laut Bürgermeister Klare die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden.