Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. In vielen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens wird von Weihnachten bis zum Feiertag der Heiligen Drei Könige zumindest für ein paar Tage innegehalten. Viele nutzen diese Zeit, um durchzuschnaufen, bevor es mit neuem Elan in das Jahr 2024 geht.

Journalisten im Dauereinsatz

Doch natürlich steht die Welt auch in Nord- und Mittelbaden und überhaupt in Baden-Württemberg in dieser Zeit nicht komplett still – und in den Lokalredaktionen der Badischen Neuesten Nachrichten entstehen weiter aktuelle Geschichten, die Sie in der Zeitung oder online unter bnn.de lesen können.

Egal, ob Weihnachtsfeiertage, Silvester oder Neujahr: Die Journalisten der BNN sind auch in den Tagen, in denen die allermeisten Menschen zur Ruhe kommen und Zeit mit der Familie verbringen, in den Gemeinden der Region unterwegs, recherchieren und berichten, was aktuell vor Ort passiert. Darauf können Sie sich verlassen.

Zusammenschluss mit dem BT war wichtig

Dass das auch so bleibt, dafür haben die Badischen Neuesten Nachrichten im abgelaufenen Jahr wichtige Weichen gestellt. Vor allem der vollzogene Zusammenschluss mit dem Badischen Tagblatt (BT) zum 1. Juli war ein bedeutender Schritt in Richtung Zukunft. Zwar mussten sich insbesondere die Leser des „alten“ BT an eine neue Gestaltung und an ein neues Zeitungsformat gewöhnen, was uns zum Teil heftige Kritik eingebracht hat.

Aber um den Qualitätsjournalismus in der Region Mittelbaden für Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch künftig zu erhalten und die journalistischen Arbeitsplätze zu sichern, gab es keine Alternative.

Die Interaktion mit dem Leser ist uns wichtig

Doch damit ist es noch lange nicht getan. In einer Zeit, in der sich die Welt um uns herum mit rasender Geschwindigkeit verändert, steht auch die Medienbranche vor weiteren immensen Herausforderungen. Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Nachrichten produziert, verbreitet und konsumiert werden, in den vergangenen Jahren grundlegend umgekrempelt. Und das Innovationstempo – so viel ist sicher – wird angesichts des Vormarschs Künstlicher Intelligenz hoch bleiben. 2024 steht für uns deswegen im Zeichen der Innovation.

Was wir dabei niemals vergessen werden: Die Interaktion mit Ihnen ist uns dabei besonders wichtig. Wir möchten nicht nur informieren, sondern auch eine Plattform für Diskurs und Meinungsvielfalt bieten. Wir bei den Badischen Neuesten Nachrichten sind gemeinsam mit den Lesern bestrebt, die Qualität und Relevanz unserer Arbeit stetig zu verbessern, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten und ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Begleiter im digitalen Zeitalter zu sein.