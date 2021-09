Nach Online-Ausgaben wegen Corona

Filmfestivals in Karlsruhe kehren ins Kino zurück

Filmerlebnis in vollen Sälen – das ist nach derzeitigen Regeln mit der 3G-Vorgabe möglich. Auf die Rückkehr des Publikums ins Kino hoffen in den nächsten Wochen drei Festivals in Karlsruhe.