Nach dem auf ihrer Homepage veröffentlichten Lebenslauf hat Baerbock nach dem Abitur in Hannover und einem Austauschjahr in den USA von 2000 bis 2004 Politikwissenschaft und öffentliches Recht an der Universität Hamburg und von 2004 bis 2005 Völkerrecht an der London School of Economics studiert.

Das Völkerrechtsstudium schloss sie mit einem „Master in Publik International Law“ (LL.M.) ab. Während ihres Studiums arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Eine Promotion an der Freien Universität Berlin brach sie nach eigenen Angaben 2013 ab.

Nach dem Studium arbeitete Baerbock von 2005 bis 2008 als Büroleiterin der grünen Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter aus Brandenburg in Brüssel und Straßburg, von 2008 bis 2009 war sie Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin.

Bei den Grünen machte Annalena Baerbock nach ihrem Eintritt in die Partei 2005 rasch Karriere. Von 2009 bis 2013 war sie Landesvorsitzende in Brandenburg, parallel dazu Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei. Seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags und seit Januar 2018 Parteivorsitzende.