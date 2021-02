Am Anfang des Jahres wurden Impfstoffe gegen das Coronavirus sehnsüchtig erwartet. Nun sind sie da. Doch nicht alle, die einen Termin haben, wollen auch geimpft werden. Die Impfstoffe von Astrazeneca liegen auf Halde. Nun werden die Lehrkräfte vorgezogen.

An freien Terminen herrscht kein Mangel. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Bild um 180 Grad gedreht. Wer auf der Homepage der „Badischen Neuesten Nachrichten“ nach einem Impftermin in Nord- und Mittelbaden sucht, erlebt eine Überraschung. Wo vor kurzem noch die Farbe Rot dominierte, da es keine freien Termine gab, ist nun die Farbe Grün vorherrschend.

Lediglich die Impfzentren in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten sowie im Kurhaus Baden-Baden waren am Dienstagnachmittag ausgebucht.