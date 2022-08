Olympische Sommerspiele 1972

Der Mann, der im Alleingang Olympia nach München holte

Die Olympischen Spiele in München sollten als „heitere Spiele“ das Bild der modernen und weltoffenen Bundesrepublik in die Welt tragen. Erst überzeugte Willi Daume davon die Politik in Deutschland, dann seine Kollegen im IOC.