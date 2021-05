Erinnerungsstätte im Rastatter Schloss wird Ort deutscher Demokratiegeschichte

„Wir sind das Schaufenster des Bundesarchivs. An Material mangelt es uns nicht.“ Elisabeth Thalhofer, die Leiterin der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, gerät ins Schwärmen, wenn sie an ihre „Schätze“ denkt, die im Rastatter Barockschloss präsentiert werden. „Wir haben einen Brief von Heinrich Heine oder den Abschiedsbrief von Robert Blum, den er kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. Das Einführungsgesetz über die ,Grundrechte des Deutschen Volkes’ kann man bei uns ebenso sehen wie das Original des bekannten Gemäldes ,Tanz um den Freiheitsbaum’. Das sind wirkliche Schätze“, sagt die Historikerin.

Zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit

Und doch hat das Museum, das 1974 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann gegründet wurde und an die blutige Niederschlagung der Revolution 1848/49 wie an die Friedliche Revolution 1989/90 in der DDR erinnert, ein Problem, das Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU gegenüber den BNN in wenigen Worten auf den Punkt bringt: „Die Erinnerungsstätte in Rastatt genießt aktuell nicht die öffentliche Aufmerksamkeit, die es verdient.“