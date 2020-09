So soll das Endlager für den Atommüll gefunden werden

Die neue Suche soll nachvollziehbar und transparent sein. Die Verantwortlichen versprechen: Die Suche beginne wieder bei Null, die Landkarte sei weiß. Unter anderem beteiligt sind für Erkundungsarbeiten die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), für Öffentlichkeitsbeteiligung das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) und als Aufsicht ein Nationales Begleitgremium (NBG). „ Der Vorgang ist weltweit einmalig”, sagt Base-Präsident Wolfram König. Es gibt festgelegte Kriterien, wonach Regionen als Standort infrage kommen oder ausgeschlossen werden. Welche das sind, zeigt ein Zwischenbericht, der am Montag vorgestellt wurde. Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut Bericht in Deutschland ein Anteil von 54 Prozent der Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen. Teilgebiete liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber auch in den ostdeutschen Ländern. Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist damit aber noch längst nicht verbunden. Im zweiten Schritt wird die Suche engmaschiger: Gebiete werden übertägig erkundet, es folgen Erkundungsbohrungen und seismische Messungen. Immer mehr Standorte sollen so ausgeschlossen werden, ehe an mindestens zwei verbleibenden Orten Erkundungsbergwerke errichtet werden. Am Ende schlägt das BASE einen Standort vor, der Bundestag entscheidet. Während des laufenden Verfahrens gibt es Regionalkonferenzen, Bürger können Stellungnahmen einbringen und das Verfahren gerichtlich prüfen lassen.