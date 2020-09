Zweite Volleyball-Liga

Baden Volleys: Knifflige Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger in Dresden

Das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison in der Zweiten Volleyball-Bundesliga steht für die Karlsruher Baden Volleys an. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Antonio Bonelli auf den VC Dresden.