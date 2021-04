Einkauf wird komplizierter

Baumarktbetreiber von Corona-Notbremse besonders betroffen

Was tun am Wochenende in Corona-Zeiten? In den Baumarkt fahren, um zu Hause zu werkeln. Doch so einfach ist dies nicht – auch nicht, nachdem Berlin die Bundes-Notbremse gezogen hat. Viele Kunden müssen zuvor zum Corona-Test.