Daimler-Effekt bei der Gewerbesteuer: Kommunen mit Autobranche trifft Corona hart

Von Christiane Widmann, Edith Kopf, Michael Moos, Ulrich Coenen und Dirk Neubauer

Die deutsche Automobilindustrie schwächelte schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie: Dieselgate-Zahlungen sowie Absatzschwäche im wichtigen Markt China, dazu kostspielige Herausforderungen wie die Digitalisierung, Elektrifizierung und autonomes Fahren. Doch das Virus traf die Branche, eine der deutschen Schlüsselindustrien, ins Mark.

Das spürt auch die Region, in der Daimler mit drei Werken – in Gaggenau, Rastatt und Wörth – vertreten ist. Zudem gibt es zahlreiche Zuliefererbetriebe. Und wenn die Gewinne einbrechen, wird an die Städte auch weniger Gewerbesteuer überwiesen. Für die hiesigen Kommunen ist es da nur ein Trostpflaster, dass der Bund die Ausfälle in Teilen ausgleichen will. Investitionen werden nun in vielen Städten gestrichen.