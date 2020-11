Action im Sporthaus: Da eröffnet das Handelsunternehmen Lengermann & Trieschmann (L&T) vor zwei Jahren in Osnabrück ein Sportkaufhaus. Doch es bietet nicht nur Schuhe, Skier und Shirts an, sondern lässt auch surfen: Ein Wellenbecken gehört zum Konzept, auch Höhentraining und Fitnesskurse werden in dem Sporthaus angeboten. „Wir wollten ein Handelserlebnis schaffen“, sagt L&T-Geschäftsführer Thomas Ganter. Seine Osnabrücker Welle ist längst weltweit bekannt – sogar japanische Touristen haben einen rasanten Ritt auf ihr gebucht.

Ein bisschen Europa-Park, eine Portion Phantasialand in den Citys – sind Investitionen in Erlebniswelten die Rettung für den klassischen Einzelhandel? „Wir brauchen mehr Erlebnischarakter in unseren Innenstädten. Der Wohlfühlfaktor muss stimmen“, sagt Boris Hedde, Chef des Instituts für Handelsforschung (IFH Köln). Es müsse jedoch nicht das große Spektakel sein.

Für Hedde fängt das (Einkaufs-)Erlebnis damit an, dass ein Textileinzelhändler seine Schneiderei nicht in der hintersten Ecke versteckt, sondern seinen Kunden präsentiert. Theresa Schleicher, Handelsexpertin des Zukunftsinstituts von Matthias Horx (Frankfurt), hält große Erlebniswelten hingegen nicht für zwingend notwendig. Ihrer Meinung nach kommt es auf die Vielfalt in den Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen an.