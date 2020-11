Die Fusionswelle geht weiter: Die Volksbank Karlsruhe und die Volksbank Baden-Baden Rastatt verhandeln über einen Zusammenschluss. Das Ergebnis wäre die drittgrößte Volksbank in Baden-Württemberg.

Die Landkarte der Genossenschaftsbanken in Baden muss wohl bald neu gezeichnet werden. Denn die beiden Volksbanken Baden-Baden Rastatt und Karlsruhe verhandeln über eine Fusion. Das haben die Vorstandsvorsitzenden beider Geldinstitute am Dienstag in Karlsruhe bekannt gegeben. Zuvor hatten die Aufsichtsräte beider Volksbanken grünes Licht gegeben.

Die Volksbank Karlsruhe zählt mit einer Bilanzsumme von inzwischen 4,1 Milliarden Euro und 482 Mitarbeitern zu den mittelgroßen Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg. Erst dieses Jahr ging die deutlich kleinere Spar- und Kreditbank Hardt (Bilanzsumme 376 Millionen Euro) in ihr auf.

Die nun bekannt gegeben Fusionspläne haben eine ganz andere Dimension. Denn auch die Volksbank Baden-Baden Rastatt ist mit einer Bilanzsumme von 2,3 Milliarden Euro und 23 Filialen kein kleines Institut. Sie ging 1989 aus der Verschmelzung der bis dahin eigenständigen Volksbanken Baden-Baden und Rastatt hervor und hat 363 Mitarbeiter.

Nach der Fusion wäre die Volksbank im Land auf Platz 3

Sollte der Zusammenschluss klappen, hätte die gemeinsame neue Bank eine Bilanzsumme von 6,5 Milliarden Euro. Sie wäre die drittgrößte Volksbank in Baden-Württemberg – nach der Volksbank Stuttgart und der erst dieses Jahr mit der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau fusionierten Volksbank in der Ortenau.

Die Geschäftsgebiete der beiden badischen Fusionskandidaten grenzen nur leicht aneinander an. Die nördlichste Filiale der Volksbank Baden-Baden Rastatt ist in Durmersheim, in der Nachbarstadt Rheinstetten hat die Volksbank Karlsruhe keine eigene Filiale mehr, aber einen Selbstbedienungsstandort mit Geldautomaten.

Dort ist noch die deutlich kleineren Spar- und Kreditbank Rheinstetten aktiv, die ebenfalls zum genossenschaftlichen Volksbanken-Verbund gehört. Weiter östlich liegt das Geschäftsgebiet der Volksbank Ettlingen zwischen den beiden Fusionskandidaten.

Größe habe keinen Selbstzweck, sagten die Chefs beider Volksbanken, Andreas Lorenz (Karlsruhe) und Hans Rudolf Zeisl (Baden-Baden Rastatt), bei einem gemeinsamen Pressegespräch. „Aber Größe und wirtschaftliche Stärke sind notwendig, um auf lange Sicht für die Menschen und Unternehmen ein verlässlicher Finanzpartner zu sein.“

Zunehmende Regulierung, langfristig niedrige Zinsen und notwendige Investitionen in die Digitalisierung nannten die Vorstandsvorsitzenden als ausschlaggebende Gründe dafür, warum es kleinere Genossenschaftsbanken künftig sehr schwer haben werden. „Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass nur kleine Banken die Nähe zum Kunden garantieren können“, sagte Lorenz. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen eine gewisse Größe, um diese Nähe erhalten zu können.“

Neuer Name „Volksbank Karlsruhe Baden-Baden“

Das künftige gemeinsame Institut soll „Volksbank Karlsruhe Baden-Baden“ heißen. Das Amt des Vorstandsvorsitzender würde der Karlsruher Lorenz übernehmen. Zeisl, der erst im März als Übergangsvorsitzender aus Stuttgart nach Baden-Baden gekommen ist, will Mitte 2021 in den Ruhestand gehen.

Bis dahin soll die Fusion abgewickelt sein. Wenn die Vertreterversammlungen beider Genossenschaftssammlungen im Frühjahr bis Sommer dem Zusammenschluss zustimmen, wird sie rückwirkend zum 1. Januar 2021 gültig.