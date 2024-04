Anwohner erwischt Einbrecher in Pforzheim-Eutingen auf frischer Tat

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag versucht, gewaltsam in eine Wohnung in Pforzheim-Eutingen einzubrechen. Die Polizei teilte mit, dass der Unbekannte um 15.10 Uhr versuchte, die Terrassentüre einer Wohnung in der Hauptstraße mit einem Brecheisen auszuhebeln.

Die Polizei konnte den Flüchtigen bis jetzt nicht fassen

Ein Anwohner bemerkte laute Geräusche und begab sich deshalb zur Terrasse. Hier traf er auf den Einbrecher, der unvermittelt zu Fuß die Flucht in Richtung Hauptstraße ergriff. Die Polizei konnte den Flüchtigen trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bislang nicht finden.

Der Zeuge beschrieb den Gesuchten als etwa 1,70 Meter groß, etwa 70 Kilogramm schwer. Er habe schwarze Haare, keinen Bart und helle Haut. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und einen dunklen Rucksack und sprach in einer Fremdsprache.

Zeugen und Hinweisgeber bittet die Polizei, sich unter (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.