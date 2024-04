Diebe stehlen Kupferkabel von Baustelle in Pforzheim

Mehrere Kabelrollen mit Kupferkabeln haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch von einer Baustelle in Pforzheim gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Kabelrollen mit Kupferkabeln von einer Baustelle in Pforzheim entwendet. Die Polizei teilte mit, dass die Unbekannten zwischen 20 und 7 Uhr auf das Baustellengelände in der Karlsruher Straße gelangten und mehrere Kabelrollen mit Kupferkabeln entwendeten. Die Höhe des Diebesguts ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Hinweisgeber bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.