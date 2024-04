Fußballkreis Pforzheim: Gleich neun Spieler schnüren einen Hattrick

Verrückte Welt im Fußballkreis Pforzheim: Neun Spieler waren am vergangenen Spieltag dreimal zur Stelle. Lienzingens Pascal Beisteiner gelang etwas Besonderes.

Dass Stürmer an Toren gemessen werden, ist eine Binsenweisheit. Im Fußballkreis Pforzheim hatten am vergangenen Spieltag etliche Spieler ihr Visier richtig eingestellt. Allen voran Pascal Beisteiner vom FV Lienzingen.

Der Stürmer traf beim 5:0-Auswärtserfolg in Knittlingen in der Kreisklasse A1 dreimal ins Schwarze. Das gelang am vergangenen Spieltag ligenübergreifend zudem noch acht weiteren Spielern.

So waren neben Pascal Beisteiner auch Yannick Fuchs (SV Huchenfeld), Robin Bestvina (FV Öschelbronn), Santo Sapuppo (Alemannia Wilferdingen), Patrick Eberle (TSV Weiler), Andre Bleich (FC Engelsbrand), Janis Ort (TSV Wimsheim II), Dominik Ehrismann (SV Königsbach II) und Sascha Andreas Burger (Fvgg Mühlacker) dreimal zur Stelle.

Pascal Beisteiner trifft im Fußballkreis Pforzheim an zwei Wochenenden in Folge dreifach

Das Besondere am Hattrick von Pascal Beisteiner: Es war diese Saison nicht sein erster. Im Gegenteil. Bereits die Woche zuvor, beim 4:2-Auswärtserfolg des FV Lienzingen in Ölbronn-Dürrn, hatte der Goalgetter vom Dienst großen Anteil daran, dass seine Elf aktuell in der Tabelle vorne dabei ist.

Zwar beträgt der Rückstand des FVL im Fußballkreis Pforzheim auf die führenden Teams FC Alemannia Wilferdingen (53 Punkte) und den Zweiten FV Öschelbronn (52) schon zehn Zähler. Doch der Aufstieg in die Kreisliga ist ohnehin weder Thema noch ein Ziel, das die Lienzinger vor der Saison ausgegeben hatten.

Vergangene Saison traf Pascal Beisteiner 43-mal

Im Gegenteil: Der FV Lienzingen ist Aufsteiger, schaffte nach der Saison 2022/23 als Zweiter hinter dem FSV Buckenberg II den Sprung von der B1- in die A1-Klasse. Mit am Ende 43 Buden hatte daran auch Pascal Beisteiner gehörigen Anteil.

Pascal Beisteiner nimmt 30-Tore-Marke ins Visier

Vor Beginn der aktuellen Spielzeit hatte sich der 21-Jährige 20 Tore zum Ziel gesetzt. Nun stehen nach 21 Begegnungen 21 Treffer. „Neun Spieltage sind es noch und neun Tore fehlen noch zur 30er-Marke. Also können 30 Tore schon drin sein“, sagt der Hattrick-Torschütze zu seinen neu gesteckten Zielen.

Daran, ob ihm schon einmal zwei Hattricks in zwei aufeinanderfolgenden Partien gelungen sind, kann sich Pascal Beisteiner zwar nicht erinnern. Wohl aber noch an ein Spiel aus der vergangenen Saison: Beim 6:1-Heimsieg über den FV Niefern am 5. März 2023 gingen nach 90 Minuten alle Tore auf das Konto des Stürmers.

Die Einstellung stimmt, das Team ist derzeit brutal. Pascal Beisteiner

Stürmer des FV Lienzingen

Die Gründe für den aktuellen Lauf des FV Lienzingen sind für Beisteiner, der in Mühlacker geboren wurde, vielschichtig. „Die Einstellung stimmt, das Team ist derzeit brutal. Wir haben eine Top-Mannschaft. Auch der Trainer ist top, die Zuschauer unterstützen uns“, sagt der Stürmer. „Das war letzte Saison schon so und ist ein Stück weit typisch für Lienzingen: Gefühlt ist jedes Auswärtsspiel für uns ein Heimspiel.“

Seit dem Weggang von Coach Falk Gerweck hat Oliver Finck die alleinige Verantwortung an der Seitenlinie inne. „Jeder hat Bock, wir sind immer genug Leute im Training. Alle haben Spaß“, so Beisteiner.