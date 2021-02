Vor fünf Jahren holte Grünen-Politikerin Stefanie Seemann für viele überraschend mit 27 Prozent auf Anhieb das Direktmandat im Enzkreis. Den Erfolg will sie am 14. März wiederholen. Trotz guter Umfragewerte sei die Wahl aber kein Selbstläufer, sagt die 61-Jährige.

„Man darf sich nie in Sicherheit wiegen. In der Politik kann bis vor der Wahl viel passieren“, weiß Stefanie Seemann. Auf Menschen zugehen, ansprechbar und präsent sein: Das sei ihre Stärke und auch ihre Art, Politik zu machen, sagt die Grünen-Abgeordnete.

Bei der Landtagswahl am 14. März will Seemann ihren Erfolg wiederholen an – und sich erneut das Direktmandat im Enzkreis sichern.

Seemann wolle den Menschen das Gefühl geben, dass sie mit ihren Anliegen zu ihr kommen können und sie sich ihrer Probleme annimmt. Allerdings habe sich Corona als Hindernis erwiesen, weil persönliche Treffen nur eingeschränkt möglich seien.