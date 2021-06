Kulturhalle Remchingen stockt Plätze auf: Enzkreis freut sich auf Lockerungen an diesem Mittwoch

Damit es die weitreichenden Lockerungen geben kann, muss ein Landkreis fünf Tage hintereinander eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 aufweisen. Der Montag war der letzte Tag für diese Rechnung, und ausgerechnet hier versah das Landesgesundheitsamt die Zahlen mit dem Vermerk: „Befindet sich derzeit in Abklärung“. Zwölf Fälle waren für den Enzkreis ausgewiesen, versehen mit einem Plus und einem Minus. Die Inzidenz wollte so gar nicht dazu passen. Das Landratsamt sorgte inzwischen für Aufklärung: In den vergangenen Tagen wurden im Gesundheitsamt einige Neuinfizierte aus Pforzheim versehentlich dem Enzkreis zugeordnet, was im Rahmen der regelmäßigen Datenüberprüfung am Montag festgestellt und umgehend korrigiert worden sei. Dem Enzkreis wurden zwölf Fälle abgezogen. Dadurch stimmen die zuletzt leicht voneinander abweichenden Zahlen von Land und RKI wieder überein.