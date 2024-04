Eine Garage in Niefern-Öschelbronn ist in Brand geraten. Die Polizei ist vor Ort und Feuerwehrkräfte sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Eine Garage in der Allmendstraße in Niefern-Öschelbronn ist am Freitagnachmittag um kurz vor 16 Uhr in Brand geraten. Im Einsatz sind Feuerwehr und Polizei.

Das Feuer griff auch auf ein nebenstehenden Hauses über. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte, sei das Gebäude nach derzeitiger Einschätzung nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehr als 350.000 Euro geschätzt.

Brand in Niefern-Öschelbronn: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand 17.57 Uhr)