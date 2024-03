Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen, nun ist klar: Es gibt einen fünften Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Niefern-Öschelbronn. Joachim Peindl hat am Donnerstag seine Unterlagen im Rathaus abgegeben.

„Kompetent. Bürgernah. Unabhängig“ – mit diesem Slogan wirbt Bewerber Peindl für sich. Bei der Wahl am 14. April tritt er parteiungebunden an.

Nieferner Kandidat hat 25 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung

Mit 25 Jahren Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung sehe er sich gut gerüstet für die Aufgaben des Bürgermeisters, teilt der 57-Jährige mit.

Nach seinem Hauptschulabschluss absolvierte er eine Lehre zum Maschinenschlosser und machte danach die Fachhochschulreife. Anschließend studierte Peindl an der Hochschule Karlsruhe Bauingenieurwesen.

Nach Abschluss seines Studiums sei er bei verschiedenen Verwaltungen und in unterschiedlichen Führungspositionen tätig gewesen, beschreibt der Nieferner seinen Lebenslauf.

Peindl arbeitete sieben Jahre in der Stadtverwaltung in Mühlacker

Unter anderem war er von 2012 bis 2019 als Hochbauamtsleiter in der Stadtverwaltung in Mühlacker tätig und danach ein Jahr als Leiter des Stadtbauamts in Neubulach. Von 1999 bis 2012 arbeitete Peindl in der technischen Direktion des Klinikums in Karlsruhe. Aktuell ist er im Hochbauamt in Stuttgart beschäftigt.

Als Familienvater von drei schulpflichtigen Kindern liegen ihm besonders Jugend und Familien am Herzen, sagt der 57-Jährige. Seine Freizeit verbringe er gemeinsam mit seiner Familie. Dabei stehen oft sportliche Aktivitäten im Vordergrund.

Neben Beruf und Familie finde er Ausgleich im Ehrenamt – zum Beispiel als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Niefern-Öschelbronn und der Bergwacht Schwarzwald. Das Ehrenamt wolle er in seiner Arbeit als Bürgermeister besonders in den Fokus rücken, so Peindl.

Wirtschaftsförderung und bezahlbarer Wohnraum sind Nieferner Bewerber wichtig

Wichtig seien ihm auch Themen wie Wirtschaftsförderung, bezahlbarer Wohnraum und das kommunale Energiemanagement, um die Gemeinde für die Zukunft zu rüsten.

Niefern-Öschelbronn ist was ganz Besonderes für mich. Joachim Peindl

Bewerber

„Niefern-Öschelbronn ist was ganz Besonderes für mich“, schreibt Peindl auf seiner Internetseite. Seine Familie sei in Niefern-Öschelbronn tief verwurzelt.

Und: „Was gibt es Schöneres, als in der Gemeinde, in der man aufgewachsen ist, den Großteil seines Lebens verbracht hat, diese zum Lebensmittelpunkt seiner Familie wurde, als Bürgermeister zu kandidieren.“

In den kommenden Wochen plane er verschiedene Veranstaltungen und Aktionen, um den Bürgerinnen und Bürgern seine Ziele für ein lebenswertes Niefern-Öschelbronn näherzubringen, kündigt Peindl an.

Bewerber stellen sich am 18. März erstmals vor

Außer ihm bewerben sich für die Bürgermeisterwahl: Amtsinhaberin Birgit Mertens (parteilos), der Nieferner Bauverwaltungsamtsleiter Uwe Engelsberger, die ausgebildete Industriekauffrau Vera Lenz aus Niefern und der Nieferner Sascha Hofsäß, Geschäftsführer einer Hausverwaltungsfirma in Stein.

Die Bewerbungsfrist endet am 18. März. Die Bewerber stellen sich am 21. März im Nieferner Ameliussaal und am 8. April in der Öschelbronner Steighalle (jeweils ab 19 Uhr) vor Publikum vor.