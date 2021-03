Hundesport ist beliebt: deutschlandweit gibt es nach Angaben des Verband für das Deutsche Hundewesen – er repräsentiert 180 Mitgliedsvereine mit insgesamt mehr als 600.000 Mitgliedern - über 5.000 Übungsplätze. Mensch und Tier sind bei den Trainings in verschiedenen Bereichen gemeinsam aktiv. Beim Agility-Training beispielsweise, das auch in Niefern angeboten wird, geht es darum, möglichst schnell und zugleich auch fehlerfrei durch einen Parcours zu kommen. Das erfordert von Mensch und Tier vor allem drei Dinge: Koordination, Körpergefühl und schnelle Reaktionen. Die Tiere sollten aufgrund der hohen Belastung für Körper und Gelenke aber mindestens ein Jahr alt sein. In einer weiteren Disziplin, dem Obedience, geht es darum, dass der Hund auf Zeichen seines Halters ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Beliebt ist vor allem auch der Turniersport: in verschiedenen Altersklassen messen sich Teilnehmer untereinander. Als Höhepunkt gilt der Vierkampf mit Hindernislauf und Gehorsamsübung.