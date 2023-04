Die Trainersuche beim Fußball-Oberligisten FC Nöttingen ist beendet. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, wird ab dem Sommer Dirk Rohde das Amt bei den Remchingern übernehmen.

Derzeit steht der 31-Jährige noch als Spielertrainer beim südbadischen Verbandsligisten Rot-Weiß Elchesheim unter Vertrag.

Erst vor wenigen Wochen, im Spiel beim FC Villingen II am 2. April, verletzte sich Rohde schwer. Wieder einmal. Er riss sich das Kreuzband und den Meniskus. Auch der Knorpel ist kaputt.

Das war‘s. Die Karriere ist vorbei. Dirk Rohde nach seinem dritten Kreuzbandriss

An Fußball spielen ist vorerst und laut Ärzten für mindestens zwölf Monate nicht mehr zu denken. Doch Dirk Rohde verfolgt ganz andere Pläne. Gegenüber dieser Redaktion legte sich der Mittelfeldspieler vor Kurzem fest: „Das war‘s. Die Karriere ist vorbei.“ Auch deshalb, weil die Verletzung, die sich Rohde auf dem Villinger Kunstrasen zugezogen hat, nicht die erste schwerwiegende seiner Karriere ist.

Insgesamt dreimal hat sich Dirk Rohde das Kreuzband gerissen

So riss er sich in der aktuellen Saison 2022/23 – beim Pokalspiel in Bühlertal im August des vergangenen Jahres – schon einmal das Kreuzband. Insgesamt bereits dreimal. Die Krankenakte von Dirk Rohde ist lang: drei Kreuzbandrisse, Operationen an beiden Hüften, immer wieder bremsen kleinere Muskelverletzungen den begnadeten Fußballer, der vor seinem Engagement in Elchesheim in Nordbaden beim FV Malsch und bei Fortuna Kirchfeld tätig war, aus.

Beim FC Nöttingen konzentriert sich Dirk Rohde rein auf seine Trainertätigkeit

Künftig kann er sich – quasi womöglich als kleiner Lichtblick – rein als Trainer auf seine Aufgaben konzentrieren. Und das nun auch noch bei einem anderen, neuen Verein mit einem völlig anderen Umfeld und in einer höheren Spielklasse: beim FC Nöttingen. Dort tritt Dirk Rohde die Nachfolge von Michael Wittwer an, der im Winter zum wiederholten Mal interimsmäßig übernommen hatte und auf Michael Fuchs gefolgt war. Aktuell stecken die Nöttinger in der Fußball-Oberliga noch inmitten des Abstiegskampfs.