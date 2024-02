Fasching für alle Generationen haben am Wochenende die Carnevalsgesellschaft „Spaßvögel“ Singen (CGS) und die Gemeinde in der Remchinger Kulturhalle präsentiert. Sie nahmen die ganze Familie mitten hinein in die fünfte Jahreszeit. Am Samstagnachmittag waren zunächst die Kleinsten dran. Der Kinderfasching ließ die Herzen der jungen Fasnachter mit einem kunterbunten Programm höherschlagen.

Mittendrin: das Maskottchen der Badischen Neuesten Nachrichten und des Pforzheimer Kuriers BeNNi. In nagelneuem Kostüm mischte sich das flauschige Greifenküken mitten unter die fröhlichen Kinder, die ihn schnell ins Herz schlossen.

Kinder machen in Remchingen Selfies mit Greifenküken BeNNi

Nicht nur die Gardemädchen und -jungs, auch jede Menge Elfen und Prinzessinnen, Räuber, Frösche oder Piraten freuten sich über Selfies mit Maskottchen BeNNi, unter dessen Kostüm Ignazio Caruana steckte.

Am Stand des Pforzheimer Kuriers, der den Kinderfasching in Remchingen präsentierte, hatten Regionalleiterin Ivonne Kuhnke und ihr Team für die Zeitungsleser von morgen so manche Überraschung parat. So durften sie sich nicht nur ein buntes BeNNi-Tattoo kleben lassen, sondern auch farbenfrohe Bilder malen. Die Erwachsenen konnten derweil mit einer Postkartenaktion ihre Liebsten grüßen – das Porto übernahmen die BNN.

Postkarten vom Remchinger Kinderfasching

Zu berichten gab es auf den Postkarten viel, schließlich holten die „Spaßvögel“ lustige Spiele und heitere Tänze auf die Bühne – samt den jüngsten Tanzmäusen. Inmitten des feiernden Volkes trat das neue Kinderprinzenpaar Letizia I. (Di Franco) und Sören I. (Speck) seine Regentschaft an.

„Heute gibt es Spiel, Spaß und Tanz – und viele Geschenke und Gutsele obendrauf“, versprach Moderatorin Franziska Zeiher, die mit dem Spaßteam um Tom Kunzmann, Melitta Braunschweig, Jolina Schmidt und Jana Arcuri die vor der Bühne dicht gedrängten Kinder zu einer heiteren Spieleolympiade rief. Vom Wörterraten bis zur Luftballonjagd galt es, Geschicklichkeit und Kreativität zu beweisen.

Am Samstag zieht der närrische Lindwurm durch die Straßen von Singen

Für viel Geselligkeit sorgte am Sonntag das Gesamt-Remchinger Bürgertreffen, zu dem die Gemeinde eingeladen hatte. Zwischen Kaffee und Kuchen begrüßte Bürgermeisterin Julia Wieland (parteilos) die Besucher und ehrte zusammen mit den Prinzenpaaren die ältesten Teilnehmer.

Umrahmt von Schunkelmusik mit Martin Neumann wirbelten die Tanzmäuse, Töpfleshexen, Garden und das CGS-Männerballett über die Bühne. Die Kommunalpolitik aufs Korn nahm „Junker“ Martin Gegenheimer in der Bütt. Damit eröffnete die CGS ihren närrischen Marathon, der nach dem Rathaussturm am Donnerstag um 17.33 Uhr und anschließender Aztekas-Ü-30-Party den Höhepunkt beim großen Umzug durch Singen findet.

Mit 70 gemeldeten Gruppen zieht der närrische Lindwurm am Samstagnachmittag durch die Straßen, anschließend bieten mehrere Vereine Gelegenheit zum Weiterfeiern, bevor es am Dienstag, 13. Februar, gegen 18 Uhr zur Narrenverbrennung geht.