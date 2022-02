Preisgekrönt: Das dreitägige Happiness-Festival in Schwann lockte bis 2019 eine treue Fangemeinde an. Rund 15.000 Besucher kamen auf das Gelände am Rande des Straubenhardter Ortsteils Schwann. Kultstatus hat es spätestens seit 2016, als es den Preis als bestes kleines Festival in Europa gewonnen hat.

So hat alles begonnen: Die Ursprünge reichen weit zurück. Gegründet wurde das Happiness vom Aktiven Jugendclub Straubenhardt (AJCS). Seit 1991 findet es am Schwanner Ortsrand beim AJCS-Gebäude statt. Für den Jugendclub war es eine wichtige Veranstaltung und für die Gemeinde Straubenhardt Bestandteil der Jugendarbeit. 2010 wurde erstmals Eintritt verlangt. Davor finanzierte sich das Festival vor allem mit Spenden und Einnahmen aus dem Getränke- und Essensverkauf.

Namhafte Künstler auf der Bühne: Die Organisation hatte der Verein „Happiness Festival“ übernommen, der 2012 in die Happiness Festival GmbH mit Sitz in Karlsruhe überging. Das Programm des Festivals wurde immer hochkarätiger. Unter anderem traten Künstler wie Gentleman, Casper und Marteria auf.