Das muss man zum Happiness-Festival in Straubenhardt wissen

Bei Fans des Happiness-Festivals ist der Termin schon lange im Kalender vermerkt. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann steigt auf dem Gelände am Rande von Straubenhardt-Schwann das Kult-Event mit hochkarätigem Programm – dem „relevantesten deutschen Musikprogramm“, wie Festival-Manager Benjamin Stieler versichert. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Wer tritt am Wochenende auf?

Bekannte Größen wollen das Publikum in Schwann rocken. Am Freitag, 14. Juli treten als Headliner auf der Hauptbühne Rapper Cro (ab 21.25 Uhr) und das Berliner Duo SDP (ab 23.30 Uhr) auf. Vorher spielen BHZ, Nina Chuba und Ennio, Ok.danke.tschüss und Paul Wetz. Auf der Arty Stage sind parallel ab 17.50 Uhr Blumengarten, Tom Hengst, 100 Kilo Herz und Dilla zugange.

Was passiert am zweiten Festival-Tag?

Was gibt es noch?

Musik mit DJ Ketch und Siyah (Samstag) sowie DJ Wildcut und Siyah (Sonntag) wird auf der Aftershow-Bühne geboten. Außerdem gibt es eine Kleinkunstbühne, Bars und eine Food-Meile mit internationalen und regionalen Spezialitäten. Künstlerin Jules, die am Samstag um 13.55 Uhr auf der Hauptbühne auftritt, hat laut Ana Vlahinic vom Happiness-Team einen Nachwuchswettbewerb gewonnen und wird nun Teil des Happiness-Line-ups.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Der Veranstalter, also die Happiness Festival GmbH mit Sitz in Karlsruhe, rechnet an beiden Tagen mit rund 15.000 Besuchern. Das Festivalgelände ist an beiden Tagen ab 12.30 Uhr geöffnet. Das Programm beginnt um 13.55 Uhr.

Gibt es noch Karten an der Abendkasse?

Eher unwahrscheinlich, weil die Tickets seit Wochen ausverkauft sind. Tickets für das Festival 2024 werden ab dem 23. Juli 2023 angeboten. Infos unter www.happiness-festival.de/tickets

Sind die Probleme mit gefälschten Tickets behoben?

Einige Fans seien auf Betrüger hereingefallen, die vermeintliche E-Tickets oder QR-Code-Tickets verkauft haben. Das schreibt der Veranstalter in den sozialen Medien. Das Happiness-Team weist darauf hin, dass es keinerlei E-oder QR-Code-Tickets für das Happiness gibt. Diese Tickets seien definitiv gefälscht. Wen es betrifft, soll sich an die Polizei wenden, rät der Festival-Veranstalter.

Wie kommt man am besten zum Festivalgelände?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof in Pforzheim fahren die Busse der Linie 715, 716 und 717 nach Schwann. Die Haltestelle heißt Schönblickstraße. Von hier läuft man zehn Minuten bis zum Festivalgelände. Es fährt an beiden Festivaltagen, jeweils um 1.30 Uhr und 2.30 Uhr, ein Shuttlebus zum Hauptbahnhof in Pforzheim. Der Bus ist mit dem Festivalticket kostenlos, teilen die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit.

Und wenn man mit dem Auto fährt?

Autos parken auf dem Parkplatz neben dem Campingplatz. Das kostet zehn Euro. Ziel für das Navi ist die Klingstraße 2 in Neuenbürg. Der Parkplatz muss bis Sonntag, 12 Uhr, geräumt sein.

Was gibt es noch zu beachten?

Auf das Festivalgelände dürfen keine Speisen und Getränke mitgenommen werden. Für das leibliche Wohl ist aber gesorgt, versichert der Veranstalter. Verboten sind auch Glas und Plastikbecher, da das Gelände zum Teil Weideland ist.

Was passiert bei Unwetter?

Dann sollen die Besucher Infos des Veranstalters über Bühnendurchsagen, die Festival-App, die Homepage oder soziale Medien abwarten.

Ist mit Verkehrsbeschränkungen am Wochenende in Schwann zu rechnen?

Ja. Die Gemeinde teilt mit, dass von Donnerstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, der Bereich Kernstraße/L339 in beide Fahrtrichtungen gesperrt ist. Die Vollsperrung betrifft zusätzlich zur Baustelle in der Kernstraße die L339 bis zur Waldkreuzung Arnbach/Niebelsbach/Ottenhausen und die K4545 Ortsausgang Schwann Richtung Arnbach bis zum Ortseingang Arnbach. Auch die Diemstraße und der Parkplatz an der Turnhalle Schwann sind von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert,

Happiness-Festival war schon mehrmals für einen Preis nominiert

Wie beliebt ist das Happiness-Festival?