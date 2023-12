Überraschung beim Happiness-Festival: Scooter tritt auf

Der gute Ruf eilte dem Programm voraus: Nicht mal einen Tag nach Vorverkaufsstart war das Happiness-Festival 2024 praktisch ausverkauft. Nach dem rekordverdächtigen Ansturm im Juli auf die Tickets wurde es dann erst mal ruhiger. Wer vom 11. bis 13. Juli auftreten würde, war den Fans da noch völlig unklar.

Nun nehmen die Ereignisse zum Jahresende noch einmal Tempo auf. Im November wurden die ersten Acts bekanntgegeben, darunter Co-Headliner Sido und Newcomer Ski Aggu. Gut drei Wochen später legen die Macher nach und nennen alle wichtigen Namen.

Scooter dürfte die größte Überraschung beim Happiness-Festival sein

Die größte Überraschung dürfte Scooter sein. Das Happiness gilt als eher junges Festival, Schwerpunkt Hip-Hop und Indie. Nun will man mit der Band um Frontmann H.P. Baxxter punkten, die voll auf Techno setzt und bereits vor rund drei Jahrzehnten mit „Hyper Hyper“ den Durchbruch schaffte.

„Sie sind bekannt für ihre energiegeladenen und mitreißenden Shows“ heißt es in der Ankündigung des Happiness-Festivals. Mit Hits wie „Hyper Hyper“ und „How Much Is The Fish?“ habe sich Scooter einen festen Platz in der elektronischen Musikszene erobert.

Im Juni war die Band auf der Kulturbühne Karlsruhe aufgetreten – musste den Gig aber wegen einer Unwetterwarnung nach nur einer Stunde vorzeitig beenden. Nun also der nächste Versuch im Großraum Karlsruhe.

Vordergründig besser ins Happiness-Profil passt Alligatoah. Auch den Auftritt des deutschen Rappers kündigten die Verantwortlichen am Mittwoch an. Mit Songs wie „Willst du“ und „Narben“ habe er große Erfolge gefeiert, er sei für seine vielseitigen musikalischen Stile bekannt.

Alligatoah deutet das Ende an – und startet mit Limp-Bizkit-Sänger neu durch

„Aufgrund neuster Ereignisse auf Social Media, bleibt es spannend, in welcher Form der Künstler 2024 auf der Bühne stehen wird“, heißt es in der Ankündigung des Happiness.

Was damit gemeint ist? Alligatoah hatte kürzlich seine Tour beendet, danach sollen sämtliche Inhalte von seinen Social-Media-Kanälen gelöscht und seine Website geleert worden sein. Viele Fans rechneten mit einem Karriereende.

Wenig später die Wende: Zu Beginn dieser Woche veröffentlichte Alligatoah die Single „So raus“, eine Kollaboration mit US-Sänger und Rapper Fred Durst, bekannt als Frontmann der Band Limp Bizkit.

Ein neues Album deutet sich an, außerdem wurden neue Konzerttermine für 2024 bekanntgegeben. Seit Mittwoch ist nun klar, dass Alligatoah neben Hamburg, Berlin, Köln und Frankfurt auch in Straubenhardt Station machen wird.

Externer Inhalt von Youtube

Im Sommer 2023 war er noch auf dem „Fest“ in Karlsruhe aufgetreten. Den umgekehrten Weg geht übrigens Nina Chuba („Wildberry Lillet“). Die erfolgreiche Newcomerin hatte dieses Jahr auf dem Happiness die Fans begeistert, kommendes Jahr spielt sie dann in Karlsruhe.

Provinz spielt das dritte Jahr hintereinander in Straubenhardt – das hat einen Grund

Dritter großer Name, der nun fürs Happiness-Festival 2024 bekanntgegeben wird: Provinz. Es ist das dritte Mal in Folge, dass die Band im Line-up steht. Insofern wirkt die Entscheidung überraschend. Und doch dürften viele erneut mit Provinz gerechnet haben.

2022 waren sie eigentlich schon zu groß geworden für ihren relativ frühen Slot, doch das Programm stand in dieser Form schon vor der Pandemie und wurde dann so durchgezogen. 2023 sollte die weiter aufstrebende Indie-Pop-Band dann Co-Headliner am letzten Festival-Tag sein. Doch es kam alles anders.

Ein Unwetter brachte das Programm durcheinander, das Happiness musste stundenlang unterbrochen werden. Erst, als eigentlich schon Schluss gewesen wäre, trat Headliner Kraftklub auf die Bühne. Und in dieses Set hinein spielte Provinz einen Song.

Für die einen war das ein stimmungsvoller und gut improvisierter Abschluss, für die anderen kam Provinz schlichtweg zu kurz. Deshalb hofften sie darauf, dass die Band erneut gebucht wird – und können sich nun freuen.

Mit Songs wie „Wenn die Party vorbei ist“ und „Geben Sie mir etwas Zeit“ haben sie sich einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht und „begeistern ihr Publikum mit emotionalen Texten und mitreißenden Live-Auftritten“, so preist das Happiness die junge Band an. Nach den vom Unwetter durchkreuzten Plänen sei die Vorfreude 2024 nun „umso größer“.

Happiness-Festival gibt neun weitere Acts bekannt

Und gleich neun weitere Acts wurden am Mittwoch bekannt. Sie deuten die musikalische Bandbreite des Festivals an. Auftreten sollen demnach auch die Dresdener Rapcrew 01099, Singer-Songwriter Mayberg, der österreichische Rapper Bibiza, das Berliner Hip-Hop-Duo Audio88 & Yassin und Indie-Pop-Künstlerin Paula Carolina.

Newcomer Berq (tatsächlich mit q, wie er betont) wartet mit emotionalen und langsameren Songs auf. Für gefühlvollere Texte steht auch die österreichische Sängerin Eli Preiss. Außerdem treten der junge norddeutsche Songschreiber Tjark und die ostdeutsche Indie-Pop-Band „Tränen“ auf.

Bereits bekannt waren neben Sido und Ski Aggu noch weitere Auftritte. So sind Singer-Songwriterin Paula Hartmann, die Indierockband Kaffkiez, die österreichische Sängerin Verifiziert, die Rap-Formation PA69, Rapper Tom Hengst und Alternative-Rockerin Tyna gebucht.