Erneuter Brand auf Pforzheimer Grundstück: Bauwagen in Flammen

Auf einem Grundstück in Pforzheim hat es am Donnerstag und am Freitag wiederholt gebrannt. Die Polizei sucht nach der Brandursache.

Wie bereits berichtet, hat es auf einem Grundstück in Pforzheim am Donnerstagabend gebrannt. Am Freitagmorgen kam es jedoch auf demselben Grundstück in der Straße Am Steinsee erneut zu einem Feuerwehreinsatz.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand am Freitag gegen 6 Uhr gemeldet. Ein Bauwagen stand in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 8 Uhr beendet.

Am Tag zuvor wurden auf dem Grundstück eine Gartenhütte und ein angrenzendes Zelt ebenfalls durch ein Feuer vollkommen zerstört.

Polizei ermittelt wegen Brandursache in beiden Fällen

Sowohl die Höhe des entstandenen Sachschadens als auch die Brandursache seien bislang in beiden Fällen noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.