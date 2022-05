Urteil des Landgerichts kassiert

Oberlandesgericht sieht keinen Grund für Räumung: Pforzheimer Acura will in Habermehlstraße zurück

Das Acura Wagner Gesundheitszentrum will 16 Monate nach der erzwungenen Räumung in die ehemaligen Räume in der Habermehlstraße zurückkehren. Das Oberlandesgericht hat die Entscheidung des Landgerichts Karlsruhe kassiert. Dieses hatte dem Vermieter Recht gegeben, der die Räumung ins Rollen gebracht hatte. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben.