Kulinarische Spezialitäten und regionale Weine stehen beim Oechsle Fest im Mittelpunkt. Was genau hat die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr zu bieten?

Das 36. Oechsle Fest geht auf die Zielgerade. Am 8. August wird auf dem Marktplatz mit dem Aufbau der Lauben für die Traditionsveranstaltung begonnen. Am 18. August, pünktlich um 17.30 Uhr wird das Fest eröffnet.

Dann stehen wieder mitten im Herzen der Stadt Weine, kulinarische Spezialitäten, liebevoll dekorierte Lauben und jede Menge Musik im Mittelpunkt.

Vergangene Woche wurde das musikalische Programm vorgestellt, diese Woche präsentieren der Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP), Oliver Reitz, der Geschäftsführer der Teigwarenfabrik Jeremias, Guido Jeremias und Wirtesprecher sowie Festwirt Frank Daudert in einem Pressegespräch die kulinarischen Besonderheiten und ein besonderes Schmankerl, das Gewinnspiel.

Gastronomen präsentieren beim Oechsle Fest in Pforzheim 180 Gerichte

Die Gastronomen präsentieren eine Auswahl von 180 Gerichten aus der badisch-schwäbischen Küche und mehr als 200 Weine aus Baden-Württemberg, darunter die eigens für das Oechsle Fest ausgebauten Oechsle Gold, Oechsle Rubin und Oechsle Rosé.

An den drei Samstagen, die als Nudeltage angepriesen werden, steigt die Nudel-Vielfalt. Die Laubenwirte werden ihren Gästen Nudelkreationen von Trüffel-Käsespätzle über Sahnegeschnetzeltes bis hin zu Hähnchenbrust mit Gemüsenudeln servieren.

Drei Festwirte akzeptieren Kartenzahlung – und es gibt mehr vegetarische Gerichte

An Werktagen bieten die Festwirte mittags ein Tagesessen an, sonntags gibt es den Oechsle-Fest-Teller mit badischen und schwäbischen Spezialitäten. Neu ist ein größeres Angebot an vegetarischen Gerichten, deren Nachfrage zugenommen habe, berichtet Daudert. Ebenfalls zugenommen habe die Nachfrage nach Trendgetränken wie Hugo, Aperol Spritz und Rhabarber Spritz.

Neu ist auch, dass drei Festwirte Kartenzahlungen akzeptieren. Aus Erfahrung weiß Daudert, dass fast ein Viertel der Gäste mit Karte bezahlen wollen.

Eine erfreuliche Entwicklung sei, dass die Rekrutierung der Bedienungskräfte im Gegensatz zum Vorjahr, dem Nach-Corona-Jahr, keine Probleme bereite. Gleichwohl könnten sich gerne noch Ferien-Jobber bei den Festwirten melden.

Der in diesem Jahr frühe Beginn mitten in den Sommerferien freut Wirte-Sprecher Daudert. Das biete zwar ein gewisses Risiko für Essensgastronomen, falls es zu heiß wird, aber der Weinbrunnen und das gemütliche Sitzen in und vor den Lauben mache in angenehmer Witterung einfach mehr Spaß.

Die Werbephase für das Oechsle Fest beginnt im Umland

Besuchern, die bereits jetzt wissen, dass sie mit einer Gruppe kommen werden, rät Annette De Gaetano vom WSP-Eventmanagement, schon mal Plätze zu reservieren. Denn die ersten Reservierungen von Unternehmen für die Themenabende seien schon bei den Festwirten eingegangen.

In diesem Jahr beginnt das Fest mit der Partyband Blaumeisen „von null auf 180“. De Gaetano rechnet mit einem Besucheransturm. Zumal momentan erst die Werbephase im Umland beginne.

Alleine über Hühnerglück würden 20.000 Einleger in Eierschachteln in regionalen Edeka-Märkten auf das Oechsle Fest aufmerksam machen. Und über den Partner Bad Liebenzeller würden eine Million Wasserflaschen mit dem Oechsle-Fest-Logo vertrieben. „In Kürze wird man nicht mehr am Fest und an der Vorfreude vorbeikommen.“

Man trifft sich. Oliver Reitz

WSP-Direktor

Reitz freut sich neben gutem Wein, gutem Essen aus dem Ländle, dem geselligen Miteinander und der guten Partnerschaft zwischen WSP als Vertreterin der Stadt, Wirten und heimischen Unternehmen auf „ein stimmiges, vielfältiges Programm“.

Dazu gehören für ihn Stimmungsmusik, Tanzmusik, vom Alleinunterhalter bis hin zur 16-köpfigen Band. Besonders schön findet er, dass auch viele ehemalige Pforzheimer das Oechsle Fest für Wiedersehensfeiern nutzen: „Man trifft sich.“

Es gibt wieder Rezeptkarten

Die in den vergangenen Jahren eingeführten Rezeptkarten mit Gerichten, die auf dem Oechsle Fest angeboten werden, finden in diesem Jahr eine Fortsetzung mit Rezeptvorschlag Nummer sechs, Farfalle mit Feigen und Trüffeln, und Nummer sieben, Bandnudeln mit Schweinefilet in Cognac-Pfeffersoße, kreiert von Ilja Gauk von den Brasserie-Lauben.

Rechtzeitig zum diesjährigen Oechsle Fest entwickelte Jeremias eine neue Nudel-Spezialität: Winzer-Nudeln mit Traube, Weinblatt, Weinglas und -flasche als Motiv.

Zur Unterhaltung der kleinen Gäste wird es wie in den Vorjahren in den Lauben ein Ausmalbild und Buntstifte geben. Als Hauptpreis für das Gewinnspiel lobt Jeremias in diesem Jahr einen Erlebnis-Gutschein im Wert von 500 Euro für den Europa-Park in Rust aus.

Alle Informationen rund um das Oechsle Fest von der Laubenschau über die Speisekarten bis zum Bühnenprogrammm sind bereits jetzt online abrufbar.