Das Oechsle-Fest in Pforzheim war ein Erfolg: Wirtesprecher Frank Daudert und WSP-Direktor Oliver Reitz sind rundum zufrieden mit dem Neustart nach der pandemiebedingten Zwangspause.

Das Oechsle-Fest ist am Sonntagabend nach knapp drei Wochen bester Stimmung auf dem Marktplatz mit dem Wunderkerzenfinale zu Ende gegangen.

Der Neustart nach der Pandemie-Pause hat offenkundig einen Nerv getroffen: Die Besucher sind in großer Zahl auf den Marktplatz geströmt, angelockt durch kulinarische Köstlichkeiten, abwechslungsreiche Musik und ein unbeschwertes geselliges Miteinander. Mehr geht eigentlich nicht, bilanzieren der Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), Oliver Reitz, und Wirtesprecher Frank Daudert im Gespräch mit dieser Redaktion.

„Wir waren dieses Jahr sehr zufrieden. Wir hatten in jeder Hinsicht ein ganz tolles Fest“, versichert Daudert. Dabei seien anfangs noch manche Fragen offen gewesen, etwa: Bekommt man ausreichend Personal, wird mit der Warenanlieferung alles so klappen, wie man sich das vorstellt und wird das Fest auch gut bei den Bürgern angenommen? Nach drei Wochen lässt sich nun sagen: „Es ist wieder doppelte Lebensfreude von den Besuchern zurückgekehrt aufs Fest“, so Daudert.

Optimales Wetter trug zu Erfolg bei

Das optimale Wetter habe seinen Teil dazu beigetragen. „Es war am Anfang tagsüber ein bisschen warm, da haben wir immer abends aufgeholt“, resümiert er. „Ansonsten war aber auch nachmittags sehr gut belegt.“ Entsprechend positiv fällt die Bilanz der Wirte aus: „Insgesamt war es schon eines der besten Feste, die wir hatten bisher.“ Besucherzahl und Umsatz haben gestimmt.

„Wir konnten überall etwas zulegen.“ Gefreut hat man sich, dass man viele Leute aus dem Umland nach Pforzheim locken konnte, nicht alleine aus den angrenzenden Landkreisen, sondern beispielsweise auch aus der Pfalz. „Das tut der Innenstadt auf jeden Fall sehr sehr gut“, sagt Daudert.

Mit der Auswahl der Bands, die während der gesamten Zeit für eine gute Stimmung auf dem Platz gesorgt haben, ist er ohnehin glücklich. „Es könnte besser nicht sein“, versichert der Wirtesprecher. „Als Wirtschaft waren wir sehr zufrieden. Was wir hier hatten, das sucht schon seinesgleichen.“

Glückliche Besucher beim Oechsle-Fest in Pforzheim

Und auch die Rückmeldungen der Besucher hätten viel von der Wertschätzung erzählt, die aus seiner Sicht „gegenüber vor Corona doppelt so groß“ gewesen sei. „Die Leute waren happy.“ Nur mit dem Personal sei es zunächst „etwas holprig“ gewesen, weniger im Bereich von Küche und Theke, als eher beim Service, räumt Daudert ein.

Viele Annoncen mussten geschaltet werden, bis genügend Helfer verfügbar waren. Dass das Oechsle-Fest 2020 und 2021 abgesagt worden ist, hatte damit zu tun. „Da ist eine ganze Generation rausgefallen, die normal jedes Jahr wieder jemand mitbringt, die kleine Schwester, die Cousine, den Bruder.“ Deshalb haben die Wirte in diesem Jahr „im Prinzip wieder von Null“ aufbauen müssen. „Ich denke aber, im nächsten Jahr wird das wieder einfacher sein.“

Auch beim WSP sieht man das Oechsle-Fest 2022 durchweg positiv. „Für mich ist der Gradmesser die Stimmung und was wir gemeinsam mit den Wirten, den Winzern und den Partnern für die Stadt leisten können“, betont WSP-Direktor Oliver Reitz.

Nach drei Wochen kann er in allen Punkten nur eines festhalten: „Mehr geht nicht. Ich glaube, man darf sehr, sehr zufrieden sein.“ Egal, ob es geschäftliche oder private Kontakte waren, die die Besucher hier gepflegt haben, alle hatten Spaß an diesem Fest. „Hier wurden Hochzeiten und runde Geburtstage gefeiert.“

Genau diese bunte Mischung sei es letztlich auch, die das Oechsle-Fest ausmacht, so Reitz. Das wissen nicht nur die Besucher, sondern auch die Bands zu schätzen, von denen Reitz gleichfalls positive Rückmeldungen bekommen hat. Einige von denen seien ohnehin längst Stammgäste und Fans des Oechsle-Fests, was wiederum die Buchung erleichtert. „Wir wissen jetzt schon, dass die, die wir gerne wieder hätten, auch beim nächsten Oechsle-Fest dabei sein werden.“