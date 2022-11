Benefiz-Adventsmarkt in Pforzheim soll Frau nach Hirnblutung helfen

Im Sommer 2016 wurde Annabelle zum Pflegefall. Sie hatte eine Hirnblutung. Eine Therapie in der Slowakei könnte helfen. Dafür sammelt ein Verein in Pforzheim nun bei einem Adventsmarkt.

Wenn man die Räumlichkeiten auf dem Hofgut Buckenberg sieht, dann fällt es einem nicht schwer, sich dort Glühwein- und Kaffeeduft, stimmungsvolle Beleuchtung, hochwertiges Kunsthandwerk, spielende Kinder und gesellig zusammensitzende Menschen vorzustellen. All das und noch viel mehr soll es am ersten Adventssonntag, 27. November, tatsächlich geben.

Von 13 bis 18 Uhr findet auf dem Hofgut Buckenberg zum ersten Mal der „Hofadvent“ statt, der den guten Zweck in den Mittelpunkt rückt.

Der komplette Erlös wird an einen Verein gespendet, der Annabelle helfen will – einer jungen, lebenslustigen Frau, die im Sommer 2016 nach einer Hirnblutung zum Pflegefall geworden und seither ständig auf Hilfe angewiesen ist.

Es war ein schwerer Schicksalsschlag, der allerdings weder Annabelle noch ihrer Familie und ihren Freunden den Optimismus genommen hat. Sie überlegten, wie sie der jungen Frau helfen können und gründeten vor rund drei Jahren den Verein, der neben Annabelle in Zukunft auch anderen Hirnaneurysma-Betroffenen helfen will.

Verein will Annabelle Therapie ermöglichen

Denn die Krankenkassen kommen längst nicht für alles auf, was die Erkrankten brauchen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Geld zu sammeln, um Annabelle unter anderem Therapien in der Slowakei zu ermöglichen. Dort existiert eine weltweit einzigartige Einrichtung, in der mithilfe von Raumfahrttechnik die Lebensqualität der Patienten gesteigert wird.

Aktuell stecken die Vereinsmitglieder mitten in den Vorbereitungen für den Hofadvent. „Jeder leistet mit viel ehrenamtlichem Engagement einen unglaublichen Beitrag“, sagt Vorsitzende Vera Zweigel, die auf viele Besucher am kommenden Sonntag hofft.

Ihnen will man „ein paar unvergessliche Stunden“ schenken: „Es wird richtig toll“, sagt Zweigel: „Es ist für alles gesorgt und für jeden etwas geboten.“ Mehrere Kunsthandwerker aus der Region werden anbieten, was sie selbst hergestellt haben, unter anderem Grußkarten, Lederwaren, florale Dekorationen und Holzarbeiten.

Bei einer Tombola soll es dank zahlreicher Sponsoren „nur schöne Sachpreise und Wertgutscheine“, aber „keinen Ramsch und keine Trostpreise“ zu gewinnen geben.

Geld von Wohnungsauflösung im Enzkreis geht an Annabelle

Für Bewirtung ist nicht nur durch 15 verschiedene Sorten handgemachter Torten und Kuchen gesorgt, sondern auch durch heißen Glühwein, alkoholfreien Kinderpunsch, Crêpes in zahlreichen Variationen, feuriges Chili con Carne, vegane Kürbissuppe und frischen „Blackwood-Coffee“.

Wer will, kann Fotos mit Alpakas schießen und das Hofgut Buckenberg bei einer kurzweiligen Führung entdecken. Die Kinder dürfen Stockbrot über offenem Feuer rösten und beim Basteln selbst kreativ werden. Livemusik, die zum weihnachtlichen Ambiente passt, präsentiert der Gitarrist und Sänger Lú Thome.

Auch der Verein „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“ wird mit einem Stand vertreten sein, an dem er nicht nur selbst hergestellte Produkte anbietet, sondern auch über seine Arbeit informiert. Aktuell hat er rund 60 Mitglieder und freut sich über jeden, der neu dazukommt. Immer wieder organisieren die Ehrenamtlichen Aktionen.

Erst vor ein paar Wochen haben sie im Enzkreis eine Wohnungsauflösung auf die Beine gestellt, deren Erlös Annabelle zugutekam. „Wir waren positiv überrascht, wie viele Menschen gekommen sind, wie groß die Hilfsbereitschaft und das Interesse waren“, sagt Zweigel und kündigt weitere Aktionen an, etwa einen Vortragsabend zu Therapiemöglichkeiten für Hirnaneurysma-Betroffene.

Auch den „Hofadvent“ auf dem Hofgut Buckenberg soll es in Zukunft wieder geben: Wenn die Resonanz bei der Premiere am Sonntag gut ist, könnten sich die Ehrenamtlichen vorstellen, die Veranstaltung jährlich zu organisieren.