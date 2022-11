Eine Delfintherapie machte Robert aus Ettlingen wieder fröhlich

Ein Lächeln huscht über Roberts Gesicht, als er von der Zeit in Curaçao erzählt. 14 Tage hat er im Frühjahr im Curaçao Dolphin Therapy Center verbracht und konnte dort mit Delfinen auf Tuchfühlung gehen. Eine Stunde am Tag schwamm er mit der eigens für ihn ausgesuchten Delfindame Chabelita im Wasser, warf ihr Ringe oder Bälle zu.

Möglich wurde die Delfintherapie in der Karibik durch Spenden von Freunden, Bekannten und Fremden, die Roberts Schicksal berührte und der Familie helfen wollten (die BNN berichteten).

Der Junge leidet an einer seltenen Krankheit, dem PTEN-Hamartom-Tumorsyndrom (PHTS). PHTS ist genetisch bedingt. Betroffene haben ein deutlich erhöhtes Risiko, gut- und bösartige Tumore zu bekommen.

Wegen eines bösartigen Tumors musste Robert bereits die Schilddrüse entfernt werden. Eine große Narbe an seinem Hals zeugt von zwei Operationen. Um das lebenswichtige Organ zu ersetzen, schluckt er Hormontabletten.

Regelmäßig muss Robert zu Untersuchungen ins Kindertumorzentrum Heidelberg. Die Eltern leben in ständiger Angst um ihren Jüngsten. Sie haben selbst auch Krebserkrankungen hinter sich.

Für die ganze Familie sei die Delfintherapie erholsam gewesen, sagt Mutter Hiltrud Wollhöwer. Auch Roberts 18-jähriger Bruder Nikolas war mit dabei.

„Freude und Stabilität“ habe der Aufenthalt in Curaçao ihr gebracht, meint die Mutter. Die Therapie könne Roberts Krankheit natürlich nicht besiegen, ihm aber Kraft und Motivation geben für weitere Krankenhausaufenthalte und Behandlungen.

„Robert spricht jetzt nicht mehr über Krebs und den Tod, sondern über Delfine, Curaçao und das Bermuda-Dreieck“, sagt Vater Michael Wollhöwer. Das Bermuda-Dreieck haben die Wollhöwers auf dem Flug nach Curaçao überquert.

„Mehr Fröhlichkeit und mehr Freude“ spüre er seit der Delfintherapie, sagt Robert. Er sei „nicht mehr so stumpf“.

Der Teenager wünscht sich, noch einmal zurückzukehren nach Curaçao, um mit den Delfinen zu schwimmen. Seine Eltern sammeln bereits weitere Spenden auf der Internetseite www.betterplace.me (Stichwort „Robert Wollhöwer“).

