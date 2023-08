Brände in Pforzheimer Parkhaus: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Zweimal hat es im Goethe-Parkhaus in der Pforzheimer Badstraße gebrannt. Bei ihren Ermittlungen hatte die Polizei zunächst eine Person im Verdacht.

Eine Person stand anfangs im Verdacht, für die Brände verantwortlich zu sein, bestätigte Polizei-Pressesprecher Christian Koch auf Nachfrage. Die Beamten seien dem Verdacht nachgegangen, er habe sich aber als unbegründet erwiesen, so Koch.

Es wird in alle Richtungen ermittelt. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Christian Koch

Polizei-Pressesprecher

Wie berichtet, brannten am 13. Februar im sechsten Stock des Goethe-Parkhauses in der Badstraße drei nebeneinander abgestellte Gebrauchtwagen aus. Ein Autowrack, das immer noch im Parkhaus stand, fing am 5. August erneut Feuer.

Was zu den Bränden geführt hat, ist immer noch nicht geklärt. „Es wird in alle Richtungen ermittelt. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen“, so Pressesprecher Koch. Brandstiftung könne daher genauso wenig ausgeschlossen werden wie ein technischer Defekt.

Bei den kriminaltechnischen Untersuchungen müssten chemische Verfahren durchlaufen werden, die Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Koch, warum die Ermittlungen so lange dauern.

Bei den ausgebrannten Autos handelt es sich um Gebrauchtwagen eines Händlers

Nach Auskunft des Parkhausbetreibers, der Miteinanderleben Service gGmbH, handelte es sich bei den im Februar ausgebrannten Fahrzeugen um Gebrauchtwagen eines Händlers. Zwar sei das Parkdeck auch für den normalen Pkw-Verkehr frei zugänglich, werde in der Regel aber nur von diesem Händler genutzt, erklärte Britta Bischoff-Krappel, die bei Miteinanderleben für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Bei dem Feuer seien erhebliche Schäden an der Decke, bei der Beleuchtung und bei der Elektronik entstanden.

Parkebene wird derzeit saniert

Brandstiftung schließt die Polizei auch beim zweiten Brand in der sechsten Etage des Parkhauses am 5. August nicht aus. Die Parkebene wird seit dem ersten Brand saniert, deshalb kam niemand beim zweiten Feuer zu Schaden.

Warum das Autowrack fast ein halbes Jahr nach dem ersten Brand noch im Parkhaus stand, „wissen wir auch nicht“ erklärt Waldemar Gress. Er ist bei Miteinanderleben Abteilungsleiter Parkgaragen. Der Händler sei mehrfach aufgefordert worden, es zu entfernen. Mittlerweile sei es aber entfernt worden, so Gress.

Derzeit gebe es nichts Neues, bestätigt Gress. Das Kriminalkommissariat Pforzheim ermittle noch.