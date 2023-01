Ermittlungen laufen

Geldautomaten in Pforzheim gesprengt: Polizei fahndet noch nach den Tätern

Noch immer fahndet die Polizei nach den Tätern, die zur Jahreswende zwei Geldautomaten in Eutingen und auf dem Haidach gesprengt haben. Die Schäden in Eutingen sind so groß, dass unklar ist, wann die Filiale wieder öffnet.