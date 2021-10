Glühwein und 3G? Beim Pforzheimer Weihnachtsmarkt sind noch viele Fragen offen

Der Goldene Pforzheimer Weihnachtsmarkt wird laut Plänen der Stadt am 22. November seine Pforten öffnen. Bis 22. Dezember sorgen 54 Schausteller und Krämer für vorweihnachtliche Stimmung in der City. Der Mittelaltermarkt soll vom 22. November bis 30. Dezember täglich von 11.30 bis 21.30 Uhr auf dem Blumenhof und in der Barfüßergasse geöffnet sein. Nach derzeitigem Stand wird es auf dem Marktplatz auch wieder „City on Ice“ geben, das am Abend des 17. November eröffnet. Am 9. Januar schließt die Eisbahn. Nebenan will Gastwirt Frank Daudert wieder „Goldis Stadl“ aufbauen.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium verkündete kürzlich Regeln zur Gestaltung der Weihnachtsmärkte. Dazu gehört das verbindliche Tragen einer Maske. Möglich sein soll auch der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort. Wie das in Pforzheim gehandhabt wird, will die Stadt im Laufe der Woche kommunizieren. dia