Hauptbahnhof in Pforzheim wird jetzt videoüberwacht

Videoüberwachung kennt man in Pforzheim schon aus den Bahnhofsunterführungen. Jetzt kann die Polizei auch im Hauptbahnhof selbst mit seinen oberirdischen Bahnsteigen per Kamera genauer hinschauen.

Was sich die Polizei davon verspricht, wo die Daten ausgewertet und wie lange sie gespeichert werden – wir haben Fakten zum Thema Videoüberwachung am Pforzheimer Hauptbahnhof zusammengestellt.

Die Deutsche Bahn erklärt, die Videoüberwachung sei eine polizeiliche Maßnahme zur Prävention und Aufklärung von Straftaten im Bahnhof. Die Bundespolizei hält die Technik grundsätzlich für ein „geeignetes Mittel, um Tatverdächtige zu identifizieren, Tathandlungen nachzuweisen und das Sicherheitsgefühl der Reisenden zu erhöhen“, so eine Sprecherin. Die Aufzeichnung leiste einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit. Sprecherin Julia Busse: „Der wahrnehmbare Einsatz von Videotechnik in öffentlichen Räumen, insbesondere in Kombination mit der sichtbaren Präsenz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, ist somit ein geeignetes Mittel, um potenzielle Straftäter abzuschrecken und diese von möglichen Tathandlungen abzuhalten.“ Videoaufzeichnungen erhöhen die Qualität der Beweisführung ihr zufolge erheblich, Ermittlungen kommen schneller voran. „Zur effektiven Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei hat sich der Einsatz moderner Videotechnik unverzichtbar bewährt“, so die Sprecherin.