Zum Brunch in die City: Teresa Martucci und ihr Freund Aron Leicht aus Tiefenbronn lassen sich von Corona das sonnige Wochenende nicht verderben. Doch bevor das junge Paar das gastronomische Angebot in der Pforzheimer Innenstadt wahrnehmen kann, ist Geduld gefragt. In einer Schlangen von knapp 20 Menschen stehen die beiden vor einem bunt bemalten Container in der Bahnhofsstraße an.

Es ist eine der mehr als 100 provisorischen Teststellen in Pforzheim und dem Enzkreis. Teresa Martucci lächelt und sagt: „Muss ja sein.“ Ein Ausflug nach Karlsruhe oder Stuttgart beispielsweise, weil dort die Test- und Nachweispflicht nicht mehr besteht, kommt für die beiden heute nicht in Frage. „Hier kennen wir uns gut aus. Außerdem unterstützen wir gerne die Heimat“, ergänzt Aron Leicht.

Das dürfte Serena Meduri freuen, die in der Westlichen hinter Plexiglas grüßt. Die Leiterin von Eis-Casal musste um ihre Außengastronomie in der Fußgängerzone Absperrbänder ziehen lassen. Der Einlass ist nur möglich, wenn man ein aktuelles negatives Testergebnis dabei hat oder den Nachweis, genesen oder vollständig geimpft zu sein.