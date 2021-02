Für Kleinstparteien ist der Landtagswahlkampf schwierig, vor allem in Corona-Zeiten. Deshalb wäre eine Anpassung der Regelungen – von Unterschriftensammlung bis Parteifinanzierung – angemessen, kommentiert Sebastian Kapp.

Es ist immer so eine Sache mit den Kleinstparteien. Manche sehen in ihnen eine Bereicherung für die Demokratie, andere sind ganz froh, dass sie kaum im politischen Diskurs wahrgenommen werden. Das liegt an ihrer Vielfalt. Es gibt darunter Abspaltungen größerer Parteien, zahlreiche Bewegungen des sozial-liberalen und ökologischen Spektrums.

Die bekanntesten sind wohl die Piratenpartei, die Tierschutzpartei, ÖDP und Volt. Es gibt aber auch Parteien der extremen politischen Ränder, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und die überzeugte Demokraten nicht in einem Parlament sitzen sehen möchten.

Der Straßenwahlkampf ist für die Kleinstparteien gleich aus mehrerlei Gründen überlebenswichtig. Zum einen ist dies für viele das einzige Forum, in dem sie auf sich aufmerksam machen können – anders als die Parlamentsparteien, die allein über die permanente Berichterstattung omnipräsent im Wahlkampf sind.