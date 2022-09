Comedy, Konzerten und Kleinkunst: Im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim stehen schon die Termine für die graue Jahreszeit. Was alles angeboten wird.

„Bock auf einen bunten Herbst?“ Mit diesem Slogan wirbt das Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld auf seiner Website für seine Herbst- und Wintersaison 2022/23.

Die Veranstaltungspalette verspricht für die graue Jahreszeit in der Tat eine bunte Kunst- und Kulturvielfalt. Beim Pressetermin stellten Kulturhaus-Leiter Bart Dewijze und sein Team das neue Programm der Öffentlichkeit vor.

Konzerte, Comedy, Theater, Kleinkunst und Ausstellungen – mit einem umfangreichen und spannenden Angebot startet das Kulturhaus Osterfeld in den Herbst. Dabei werden namhafte Künstler ebenso ihre Visitenkarten im Osterfeld abgeben, wie interessante Newcomer. Außerdem gibt es natürlich Angebote zum Mitmachen für Kinder und Erwachsene.

Eröffnungswochenende beginnt am 15. September

Das Eröffnungswochenende der neuen Spielzeit beginnt am Donnerstag, 15. September um 20 Uhr mit dem „Plattenklatsch“ zum Tag der Demokratie. Am Freitag, 20 Uhr, steht mit Wortverwechsler und Sprachakrobat Willi Astor gleich eine deutsche Kabarettgröße auf der Bühne.

Ein Konzert des Singer-Songwriter-Duos „Mrs. Greenbird“ folgt am Samstag, 20 Uhr. Am Sonntag, 19 Uhr, geben dann beim Musikprojekt „Die Welt in Pforzheim“ zugewanderte Menschen ihr musikalisches Statement ab und spielen Lieder ihrer Heimat.

Auch das Programm der folgenden Monate liest sich vielversprechend. In der Sparte Kabarett- und Comedy stehen mit Dieter Nuhr, Ingo Appelt, Bernd Stelter und Django Asül nicht nur große Namen auf der Liste.

Kabarett-Newcomer Bene Reisch gilt als echter Geheimtipp, den man nicht verpassen sollte.

Er wird am 28. Oktober im Studio zu sehen sein. Eine szenische Lesung der besonderen Art gibt es mit den Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr.

Sie werden am 13. Oktober ihren neuen Kluftinger-Roman „Affenhitze“ vorstellen.

Auch Musikfans kommen nicht zu kurz. Laura Kipp gilt international als eine der größten Jazz-Nachwuchssängerinnen.

Mit ihrem Quartett gastiert sie am 20. Oktober im Kulturhaus. Bass-Legende Helmut Hattler kennen viele Musikfans aus seiner Zeit bei Kraan, Fehlfarben und aus diversen Jazz-Projekten. Am 26. Oktober ist er mit Band zu Gast.

„Winterträumnchen“ soll mit zehn Vorstellungen die Zuschauer verzaubern

Ende September wird der Deutsche Amateurtheaterpreis „Amarena 2022“ im Fokus stehen. Die preisgekrönten Stücke des Festivals Deutscher Amateurtheater werden via Live-Streaming präsentiert. Der Amateurtheaterverein Pforzheim zählt zu den Siegern und wird am 24. September bei einer Gala im Kulturhaus geehrt.

Über den Jahreswechsel wird dann das Varieté „Winterträumchen“ mit Phantasie und Akrobatik seine Zuschauer in eine zauberhafte Traumwelt entführen. Zehn Vorstellungen sind geplant.

Nach wie vor leidet die gesamte Kulturbranche unter dem coronabedingt zögerlichen Publikumszuspruch. „Es war ein guter Sommer“, sagt Dewijze. Hinsichtlich der Zuschauerzahlen für die kommenden Monate ließen sich aber nur schwer Prognosen anstellen.

Viele Menschen scheuten noch immer den Weg in die Kulturhäuser und auf Konzerte. Oft fallte die Entscheidung zum Veranstaltungsbesuch erst kurzfristig. Veranstaltungen müssten wegen geringen Ticketabsatzes oft zu früh abgesagt werden. Erst ab Oktober wisse man, wie mögliche Corona-Verordnungen oder auch die Energiekrise sich auswirken werden.

Und wie geht’s weiter? Die Vorschau auf 2023 ist vielversprechend. Klavierkabarettist Bodo Wartke wird im Großen Saal des Kulturhauses zu hören sein. Christoph Sonntag, Urban Priol, Martina Schwarzmann werden im Congresscentrum auftreten.

Ein weiterer Höhepunkt wird das Konzert von Liedermacher-Legende Konstantin Wecker im Innenhof des Osterfeld. Er wird im Rahmen des Festivals „Sommersprossen 2023“ auftreten.