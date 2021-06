„Auf einem guten Weg“ sieht Rektor Jürgen Hecht die Weiherbergschule. Die Klassen fünf bis zehn der Werkrealschule kehren aus dem Wechselunterricht zurück in den Präsenzunterricht. Außerdem entfällt die Maskenpflicht auf dem Schulhof.

Im Klassenzimmer sei die Schule noch unsicher, ob schon am Montag oder erst einen Tag später gelockert werden konnte. Die Inzidenz muss wie berichtet fünf Tage in Folge unter 35 liegen. „Auf einen Tag kommt es nicht an“, sagt Hecht. Daher soll erst am Dienstag die Maskenpflicht im Klassenzimmer fallen. Bei den hohen Temperaturen sei Masketragen auch nicht zumutbar, so der Rektor.

Im Laufe der Woche könnte dann so weit gelockert werden, dass auch Sport in der Halle wieder möglich ist. Und vielleicht auch Schulschwimmen in der Fritz-Erler-Schule. Die Schultests montags und donnerstags sollen weitergeführt werden. Auch die Hygienemaßnahmen.