Mann greift in Pforzheim Reinigungskraft der Deutschen Bahn an

Ein Mann hat einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Pforzheim nach einem Streit geschlagen. Die Polizei verhaftete ihn wenig später und stellte fest, dass er wegen Diebstahls gesucht war.

Einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat ein 49-Jähriger am Montagmorgen am Bahnhof in Pforzheim geschlagen. Die Polizei teilte mit, dass das Opfer des Angriffs sich dabei nicht verletzte.

Nach einem Streit gegen 9 Uhr griff der 49-Jährige die Reinigungskraft der Deutschen Bahn an. Er schlug er dem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper.

Zunächst war die Fahndung erfolglos; dann kam der Aggressor zurück

Während der Geschädigte sich zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof begab, verschwand der Angreifer. Eine Fahndung nach verlief zunächst ohne Erfolg. Wenig später kam der aggressive Mann zum Aufenthaltsraum des Geschädigten und schlug dort mehrfach gegen die Tür und stieg anschließend in den IRE 1 am Bahnsteig 1 ein. Polizisten nahmen den Mann dort vorläufig fest.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Polizei stellte auch fest, dass der Mann wegen Diebstahls polizeilich gesucht war.