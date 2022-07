Messerattacke beim Pforzheimer Hauptbahnhof: Ein Mann ist bei einem Streit am frühen Samstagmorgen durch Stichwunden verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Bei einer Messerattacke am frühen Sonntagmorgen auf dem Bahnhofsplatz ist ein Mann verletzt worden. Die Pforzheimer Polizei hat einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Blutüberströmt soll der Mann am Boden nahe des Seiteneinganges zur Bahnhofshalle gelegen haben, so berichteten Zeugen.

Mehrere Fahrzeuge der Polizei kamen gegen 2 Uhr vor Ort und sperrten die Einsatzstelle mit Flatterband ab. Ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden gerufen, um dem Verletzten zu helfen.

Wortwechsel am Hauptbahnhof Pforzheim mündet in tätliche Auseinandersetzung

Wie die Polizei des Präsidiums Pforzheim und Staatsanwaltschaft Pforzheim in einer gemeinsame Pressemitteilung erklären, sollen sich der Geschädigte und ein Begleiter gegen 1.30 Uhr im Bereich des Bahnhofplatzes aufgehalten haben, als es zu einem Wortwechsel mit einem 39-Jährigen gekommen sei.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge soll dieser den Geschädigten unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Wie schwer der Mann verletzt ist, dazu kann die Polizei aktuell keine Angaben machen. Er sei vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht laut bisherigen Informationen jedoch nicht.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord gelang es, den Tatverdächtigen in der Oststadt vorläufig festzunehmen. Der 39-Jährige befinde sich aktuell in polizeilicher Obhut, so die Ordnungshüter weiter. Zeugenaussagen zufolge war der Bereich um 5 Uhr noch immer durch Flatterband abgesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wird der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.

Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintergründen des Vorfalls dauern an.